برشلونة يتعادل مع إشبيلية ويقدم هدية ثمينة لـ ريال مدريد في الدوري الإسباني

تعادل برشلونة سلبياً مع مضيفه إشبيلية، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا".
ولم يتمكن أي من الفريقين من هز شباك الآخر، رغم الفرص التي أتيحت لهما خلال المباراة.
وبهذا التعادل، أضاف برشلونة إلى رصيدة نقطة واحدة ليصبح 65 نقطة، وأصبح تحت تهديد فقدان صدارة الترتيب في حال فوز غريمه ومطارده ريال مدريد صاحب الـ62 نقطة على مضيفه ريال سوسيداد في ختام الجولة الـ30 من المسابقة غد الأحد.
كما رفع إشبيلية رصيده من النقاط إلى 52، معززاً مركزه الثالث على جدول ترتيب الدوري الإسباني.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة وإشبيلية:
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