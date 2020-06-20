ظهور جديد لـ حسام عاشور بعد الرحيل عن الأهلي

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسام عاشور، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة.
ونشر حسام عاشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة له ظهر فيها باللحية ومبتسماً ومرتدياً "كاب".
وكان الأهلي قد أعلن مؤخراً عن عدم تجديد عقد مع حسام عاشور، ليرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.
وأفادت وسائل إعلامية بأن حسام عاشور تلقى عرضاً من أحد الأندية الإماراتية للانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن العرض الذي تلقاه حسام عاشور من أحد أندية الدوري الإماراتي، خلال الفترة الماضية، تجدد خلال الأيام الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قائد النادي الأهلي يمتلك أيضاً عروضاً من أندية مصرية وسعودية، وناد برتغالي.
وتخذ عاشور قراراً بالاعتزال داخل النادي الأهلي، إلا أنه تراجع عنه مؤخراً، ليقرر استكمال مشواره الكروي.
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