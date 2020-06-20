بطولة انكلترا: ساوثمبتون يعمق جراح نوريتش المتذيل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





لندن: عمق ساوثمبتون جراح نوريتش سيتي صاحب المركز الاخير وألحق به خسارة ثقيلة في عقر داره بنتيجة 3-صفر، في افتتاح المرحلة الثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم التي عاودت نشاطها الاربعاء بخوض مباراتين مؤجلتين.

وإذا كان ساوثمبتون ضمن بشكل كبير بقاءه في دوري الدرجة الممتازة بعد ابتعاده بفارق 10 نقاط عن آخر الهابطين، فإن الحال لا تنطبق على نوريتش الذي بات يحتاج الى معجزة لكي ينجو من الهبوط حيث يحتل المركز الاخير مع 21 نقطة.

وبعد ان انتهى الشوط الاول بنتيجة سلبية، نجح ساوثمبتون في ترجمة افضليته في الثاني من خلال تسجيله ثلاثة اهداف.

Advertisements

وافتتح داني اينغز التسجيل للفريق الجنوبي بتسديدة لولبية سكنت في الشباك مسجلا هدفه السادس عشر هذا الموسم (49).

وسرعان ما أضاف ستوارت ارمسترونغ الثاني بتسديدة يسارية من مشارف المنطقة (54) قبل ان يختتم الجناح السريع ناتان ريدموند التسجيل بعد تلقية الكرة داخل المنطقة فراوغ احد مدافعي نوريتش قبل ان يسدد كرة زاحفة بيسراه سكنت الزاوية (79).

ويستضيف توتنهام الثامن مانشستر يونايتد الخامس في لقاء قمة لاحقا.