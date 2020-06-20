شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يؤهل محمد سليم للعودة إلى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد سليم لاعب فريق حرس الحدود إلى مرحلة التأهيل الأخيرة من التدريبات بالكرة عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى استعدادا للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات .

قرر محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود خوض معسكر مغلق للاعبى الفريق يوم الاثنين المقبل بمدينة الاسكندرية استعدادا لاستئناف النشاط الكروي في 25 يوليو المقبل، كما قرر مسئولو نادى حرس الحدود، توفير بعض الأدوات الخاصة بالتدريب لكل لاعب مثل زجاجات المياه وأدوات التعقيم وهذا جاء بتوصية من طبيب الفريق للحفاط على سلامتهم ومن ضمن الإجراءات الاحترازية و ذلك ضمن الاستعدادات للعودة إلى التدريبات الجماعية، تحسبًا لعودة النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة لذا تم التحرك فى كل الخطوات الاستباقية.

وكانت وزارة الرياضة قد طالبت من اتحاد كرة القدم، مسئولية تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ، حيث وضعت الوزارة الظوابط العامة لعودة نشاط اتحاد كرة القدم، وجاءت الظوابط كالتالي:

1 – رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة.

2- القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات

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3- التباعد الجسدي لكل عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوي

4- التوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي الخاصة بعمال النظافة

5 – الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد

6- الخطوات المتبعة في حالة الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة والسكان

7- التخلص الامن من المخلفات مع مراعاة التدابير الإحترازية والوقائية