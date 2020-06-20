محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
شهد يوم الجمعة على عدد من الأمور المتعلقة بكرة القدم كان من بينها التصريحات الخاصة بموقف العديد من الأندية بشأن عودة الدوري المصري بعد قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بإعطاء الضوء الأخضر على استئناف النشاط الرياضي مجددًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. صفقة قريبة للأهلي.. ودجلة يرفض استكمال الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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