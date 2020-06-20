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ملف الجمعة.. صفقة قريبة للأهلي.. ودجلة يرفض استكمال الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد يوم الجمعة على عدد من الأمور المتعلقة بكرة القدم كان من بينها التصريحات الخاصة بموقف العديد من الأندية بشأن عودة بعد قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بإعطاء الضوء الأخضر على استئناف النشاط الرياضي مجددًا.

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