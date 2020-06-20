حسن مصطفى : الدولة يجب أن تتصدى للمتجاوزين من الوسط الرياضي

تحدث حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن الأزمات الراهنة بين ناديي الزمالك والأهلي.
ويشهد الوسط الرياضي في الوقت الراهن العديد من الأزمات بين ناديي الزمالكوالأهلي سواء أزمة استئناف الدوري أو أزمة نادي القرن الإفريقي.
وقال مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس،" ينبغي أن يسود الاحترام بين مجلسي إدارة ناديي الزمالك والأهلي، فلا يجوز أن يحتد الخلاف بين الناديين الأكبر في مصر".
وأضاف " الدولة المصرية يجب أن تتصدى للتجاوزات في الوسط الرياضي، وتقديم المتجاوز للمحاكمة".
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