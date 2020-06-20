رئيس اتحاد اليد الدولي يشيد باستعدادات مصر لمونديال العالم

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم كأس العالم لكرة اليد للرجال، بشكل مميز. وتستضيف مصر كأس العالم لليد للرجال في يناير من العام المقبل بمشاركة 32 منتخبًا. للرجال في يناير من العام المقبل بمشاركة 32 منتخبًا. وقال مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس " مصر تبذل جهودًا كبيرة للظهور بشكل مميز باستضافتها كأس العالم لليد". سبورتس " مصر تبذل جهودًا كبيرة للظهور بشكل مميز باستضافتها كأس العالم لليد". وأضاف " كأس العالم لليد لن يتم تأجيله بسبب كورونا، إلا في حال طلبت مصر ذلك، وأعتقد أن التأجيل أمرًا مستبعدًا".

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