حسن مصطفى : إلغاء النشاط الرياضي رسالة فشل ونتمنى الخروج بأقل الخسائر من أزمة كورونا

أبدى حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، تمنياته بخروج الرياضة المصرية من أزمة كورونا بأقل الخسائر. وتسبب أزمة كورونا في خسائر ضخمة على كافة الأنشطة والرياضة على مستوى العالم، بسبب تأجيل وإلغاء الأحداث على كافة الأنشطة والرياضة على مستوى العالم، بسبب تأجيل وإلغاء الأحداث الرياضية وقال مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " أتمنى أن تخرج مصر من أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر". عبر قناة أون تايم سبورتس، " أتمنى أن تخرج مصر من أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر". وأضاف " إلغاء النشاط الرياضي بمثابة رسالة فشل وينبغي عدم الانخراط في هذا الخطأ الفادح".

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