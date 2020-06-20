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الزمالك يجدد رفضه لعودة الدوري المصري

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جدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه لعودة الممتاز هذا الموسم في ظل انتشار خلال الفترة الأخيرة.

وعاتب مرتضى منصور حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق حيث أشار إلى أنه وجه تعليمات خاصة للاحتفال بعيد ميلاد شحاتة ولكنه لم يقدر القناة ولم يدخل في مداخلة هاتفية مشددا على أن كريم

نجله هو الذي تجاوز في حق قناة الزمالك وليس العكس.

جدد مرتضى منصور رفضه لعودة الدوري المصري حيث قال: "هل الكورونا اختفت وانتهت في مصر حتى تعود مسابقة الدوري؟ أنا أحافظ على سلامة الكل بما فيهم لاعبي الأهلي".

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أشار مرتضى إلى أنه يطمئن

جماهير الزمالك بكونه سيظل صامدا وكل محاولات البعض في هدم استقرار الزمالك سوف تفشل.

أضاف مرتضى أنه سيحارب على استعادة لقب نادي القرن الإفريقي والذي حصل عليه الأهلي حيث قال إن الزمالك كان الأكثر حصولا على الألقاب الإفريقية في القرن الماضي موجها سؤال ساخر: "هل السبعة أكثر من التسعة؟".

أشار في ختام حديثه إلى أن برنامجه على قناة الزمالك سوف يعرض يوم الرابع من يوليو وسيكون هناك برنامج سياسي أيضا.
 

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