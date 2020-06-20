أحمد الكأس : كلمة شرف سبب انتقالي للزمالك ورفضي للأهلي

كشف أحمد الكأس نجم نادي الزمالك السابق، السبب وراء انتقاله للقلعة البيضاء، وعدم الانضمام للنادي الأهلي. وقال الكأس خلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة أون تايم سبورتس، " كلمة شرف هي الدافع الرئيسي لانتقالي للزمالك". الرئيسي لانتقالي للزمالك". وأوضح نجم المنتخب الوطني السابق " اتفق والدي مع جورج سعد عضو إدارة الزمالك الأسبق، على انتقالي للقلعة البيضاء، والتزمت بكلمة شرف والدي".

وأضاف الكأس " النادي الأهلي التعاقد معي حينها وقدم عرض أكبر من الزمالك، لكنني أبلغتهم أن كلمة الشرف أقوى من المال".

وأتم تصريحاته " الزمالك في ذلك الوقت كان يضم فريق الأحلام وهذا من أسباب نجاحي مع الزمالك". بكلمة شرف والدي".وأضاف الكأس " النادي الأهلي التعاقد معي حينها وقدم عرض أكبر من الزمالك، لكنني أبلغتهم أن كلمة الشرف أقوى من المال".وأتم تصريحاته " الزمالك في ذلك الوقت كان يضم فريق الأحلام وهذا من أسباب نجاحي مع الزمالك".

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