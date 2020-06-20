أحمد الكأس : مرتضى منصور السبب في انضمامي لنادي الزمالك

أكد أحمد الكأس نجم المنتخب المصري السابق، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، كان له دورًا بارزًا في انتقاله للقلعة البيضاء حينما كان

لاعبًا في النادي الأوليمبي.

وقال الكأس خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " مرتضى منصور قام بدور

كبير في صفقة انتقالي لنادي الزمالك، على الرغم من كونه لم يكن في مجلس إدارة القلعة البيضاء حينها".

وأضاف " الدور الذي بذله مرتضى منصور في ضمي للزمالك، كان بدافع عشقه وانتمائه للقلعة البيضاء".