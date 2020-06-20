أحمد الكأس يوضح موقفه من تولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني

أوضح أحمد الكأس نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، موقفه من شغله منصب المدرب العام في الأجهزة الفنية.

وقال الكأس خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " أوافق على شغل منصب المدرب العام في نادي الزمالك فقط، شريطة أن يكون المدير الفني

أجنبيًا وليس مصريًا".

كما أكد أحمد الكأس نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن جيل لاعبي مصر في تسعينيات القرن الماضي، الأكثر تعرضًا للظلم في مصر.

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وقال الكأس، " جيل التسعينيات مظلوم على المستوى التدريبي، فإذا

نظرت إلى كم المدربين الذين تولوا المنتخبات الوطنية لم تجد سوى عدد قليل للغاية من هذا الجيل".

وأضاف " لم يجد يتواجد من جيل التسعينيات سوى ربيع ياسين وفي الفترة الأخيرة فقط، بالإضافة إلى أن هاني رمزي لم تتح الفرصة كاملة له".

وتابع " أين جمال عبدالحميد وحسام وإبراهيم حسن، وإسماعيل يوسف وأشرف قاسم من تدريب المنتخبات الوطنية".