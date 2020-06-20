أحمد عيد: حمص لعب مثل "بيرلو".. وشيكابالا حافظ على شعبية الزمالك

أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن حمص لم يلعب كثيرا بالمنتخب بسبب وجوده بالنادي الإسماعيلي. وقال عيد عبد الملك خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حمص تعرض الظلم وافتقد شعبية الأهلي والزمالك، لكنه كان لاعب ممتع ويفعل اشياء بالملعب مثل بيرلو". وأكمل: "شيكابالا حافظ على شعبية الزمالك في سنوات العجاف، هو لاعب كبير واستمتع بادائه داخل الملعب". حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حمص تعرض الظلم وافتقد شعبية الأهلي والزمالك، لكنه كان لاعب ممتع ويفعل اشياء بالملعب مثل بيرلو". وأكمل: "شيكابالا حافظ على شعبية الزمالك في سنوات العجاف، هو لاعب كبير واستمتع بادائه داخل الملعب".

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