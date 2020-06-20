أحمد عيد: الزمالك نادي القرن الحقيقي

أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي بعيدا عن أي شيء.

وأشار عيد في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد أن الزمالك هو

أكثر نادي حصل على بطولات افريقية في هذا القرن. وأضاف أن اللقب من حق الزمالك اذا تم حسبه بالبطولات فقط والأمر رسمي أمام الجميع.