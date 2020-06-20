وجه حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، صباح اليوم السبت، رسالة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بسبب مايحدث علي ساحة الرياضة في الفترة الأخيرة.
وقال مصطفي في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبربرنامجه ملعب أون تايم:" ياسيادة الرئيس مايحدث في الرياضة الأن لم نراه من قبل، فيجب أن نعمل علي السلوكيات والأخلاق، فالكل يري أن إذا أراد أن يأخذ حقه ، يأخذه بقلة الأدب وبالقوة والخناق".
وأضاف :" فلابد أن نلحق مايجب لحقه في هذا الأمر من خلال قوانين تحكم مانراه ، من الللاعبين ومن المدربين والأندية، وهذا هو بسبب التسيب، فّا علم الكل أن لإذا أخطأ سيحاسب سيلتزم"
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يوجه رسالة للسيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.