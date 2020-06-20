رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يوجه رسالة للسيسي

وجه حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، صباح اليوم السبت، رسالة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بسبب مايحدث علي ساحة الرياضة في الفترة الأخيرة.

وقال مصطفي في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر

برنامجه ملعب أون تايم:" ياسيادة الرئيس مايحدث في الرياضة الأن لم نراه من قبل، فيجب أن نعمل علي السلوكيات والأخلاق، فالكل يري أن إذا أراد أن يأخذ حقه ، يأخذه بقلة الأدب وبالقوة والخناق".

وأضاف :" فلابد أن نلحق مايجب لحقه في هذا الأمر من خلال قوانين تحكم مانراه ، من الللاعبين ومن المدربين والأندية، وهذا هو بسبب التسيب، فّا علم الكل أن لإذا أخطأ سيحاسب سيلتزم"