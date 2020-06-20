رياضة | شاكيرى ينوى الرحيل عن ليفربول هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاكيرى ينوى الرحيل عن ليفربول هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة ‏ليفربول إيكو أن اللاعب الدولي السويسري شاكيري سيكون هو الغائب الوحيد عن ديربي الميرسيسايد بين الريدز و إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وشارك اللاعب السويسري هذا الموسم مع نادي ليفربول في مباراتين كأساسي فقط طوال الموسم بالدوري الإنجليزي كان اخرها في شهر ديسمبر، ولعب لمدة 175 دقيقة من مجموع 29 مباراة بالبريميرليج.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية المقربة من نادي ليفربول انه كان هنالك اهتمام من قبل روما الإيطالي واشبيلية الاسباني بضم اللاعب السويسري في يناير الماضي لكن تم رفضهم من قبل إدارة الريدز ويتوقع ان تأتي الفرق مجدداً للتوقيع معه حيث أكد اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الموسم.

يذكر أن شاكيري قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادما من صفوف ستوك سيتي الإنجليزي.