رياضة | نبأ سار لجماهير الزمالك بشأن صفقات الصيف

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نبأ سار لجماهير الزمالك بشأن صفقات الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير نادي الزمالك نبأ سار في الساعات الماضية بشأن صفقات الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة قبل بداية الموسم الجديد.

حيث أنهى مسئولو نادي الزمالك الاتفاق بشكل شبه رسمي مع الثنائي حمزة المثلوثي وآري بابل من أجل الحصول على خدماتهما هذا الصيف بشكل مجاني بعد انتهاء عقدهمها مع أنديتهم.

ولكن يرفض نادي الزمالك الإعلان بشكل رسمي عن تلك الصفقات، وذلك بسبب وجود رباعي اجنبي داخل الفريق (فرجاني ساسي - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كابونجو كاسونجو).، وأيضا وجود ثلاث لاعبين معارين خارج القلعة البيضاء وهم (معروف يوسف - حميد احداد - عبد الرزاق سيسيه).

وسوف يوقع نادي الزمالك مع الثنائي الاجنبي مع فتح خطوط الطيران إلى القاهرة، وسيعلن بعد التوقيع عن الصفقتين رسميا.