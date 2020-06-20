رياضة | هدف الزمالك.. كشريدة يكشف حقيقة رحيله عن النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هدف الزمالك.. كشريدة يكشف حقيقة رحيله عن النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وجدي كشريدة، لاعب النجم الساحلي ومنتخب تونس حقيقة تلقيه عروض للرحيل عن الفريق التونسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد "كشريدة" في تصريحات صحفية لموقع "اليوم" التونسي أنه لم يتلقي أي عروض عربية أو أوروبية، مشيرًا إلي أن إدارة نادي النجم الساحلي أيضًا لم يصلها أي عروض رسمية في الفترة الحالية.

وأشار نجم منتخب تونس أن عقده مع النجم الساحلي يمتد لموسم إضافي ويركز حاليًا لمواصلة مشواره مع الفريق.

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وأوضح وجدي كشريدة أنه يسعي لتحقيق مزيد من التركيز مع زملائه في النجم الساحلي خلال الفترة القادمة، من أجل تعويض إخفاق الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، ومحاولة تحقيق نتائج أفضل في الفترة القادمة.

وشارك وجدي في معسكر المنتخب التونسي، الذي أقيم خلال الفترة من 8 إلى 13 يونيو الجاري بمشاركة 13 لاعبًا، ويتواجد حاليًا في المعسكر الثاني الذي انطلق يوم 16 ويستمر حتي 21 من الشهر الجاري

وارتبط وجدي كشريدة بالإنتقال لصفوف النادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، في ظل بحث إدارة القلعة البيضاء عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادًا للموسم المقبل.