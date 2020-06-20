رياضة | بيراميدز يرغب فى التعاقد مع إيهاب جلال

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يرغب فى التعاقد مع إيهاب جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب بيراميدز فى التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة. وذكرت تقارير صحفية أن بيراميدز يدرس بقوة التعاقد مع إيهاب جلال لقيادة الفريق الموسم القادم بدلا من المدرب الكرواتى أنتي تشاتشيتش، حيث هناك حالة من عدم الاقتناع بقدراته التدريبية. وكان بيراميدز صعد لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ويحتل المركز الثالث في مسابقه الدوري المصري

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