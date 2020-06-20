رياضة | ميسي يتسبب فى إحراج كريستيانو رونالدو بعد عودة الدويات

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يتسبب فى إحراج كريستيانو رونالدو بعد عودة الدويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى وضع كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي فى أمر محرج خلال الفترة الحالية .

وذكرت صحيفة" سبورت" الاسبانية أن ليونيل ميسي تسبب فى إحراج رونالدو بعدما ظهر بصورة مميزة مميزة بعد عودة الدوري الاسباني بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر بسبب فيروس كورونا.

وكان رونالدو قد ظهر بصورة سيئة وخسر لقب كأس إيطاليا أمام نابولي ولعب مباراتان منذ عودة النشاط ولم يستطيع التسجيل .

وأوضحت الصحيفة أن ميسي قادر على قيادة برشلونة خلال الفترة المقبلة بعد ظهوره بصورة مميزة .