شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام إشبيلية.. ويمنح ريال مدريد فرصة خطف الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي نتيجة قمة الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، والتي جمعت إشبيلية وبرشلونة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب رامون سانشيز.

شهدت بداية المباراة سيطرة ومحاولات من لاعبي برشلونة لخطف نقاط المباراة إلا أن التمركز الدفاعي الجيد للاعبي إشبيلية حال دون ذلك، وبعدها انحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة على مرمى كلا الفريقين.

ونجا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من بطاقة حمراء كاد حكم المباراة ن يشهرها في وجههه في الدقيقة 48، بعدما تورط ميسي مع المدافع دييجو كارلوس في مشادة وقام بعدها ميسي بدفع كارلوس وسقط على الأرض مدعيا الإصابة، وطالب لاعبو إشبيلية بمنح ميسي بطاقة حمراء لكن حكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 65 في صدارة الدوري وبات مهددا بفقدان هذه الصداررة حال فوز ريال مدريد على سوسيداد يوم الأحد المقبل، وعزز إشبيلية وجوده بالمركز الثالث برصيد 52 نقطة.