شكرا لقرائتكم أحمد عيد: اتحاد الكرة تساهل مع الأهلي لكي يتوج بالدوري الموسم الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن بعض الأندية الصاعدة فاوضته في بداية الموسم لكنه قرر الاعتزال.
وقال عيد خلال تصريحات تلفزيونية: "بعض الأندية الصاعدة فاوضتني في بداية الموسم ولكني قررت الاعتزال".
وأكمل: "بعض الاندية ستعاني بغياب محترفيها وهذا شيء غير عادل، كما ستحدث إصابات كثيرة مع عودة الدوري نظرا لغياب اللاعبين عن التدريبات الجماعية والمباريات".
وأكمل: "90% من الأندية لا تريد عودة الدوري، الاندية الرافضة عندها مشاكل بسبب الازمة الاقتصادية والخوف من الهبوط".
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