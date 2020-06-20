شكرا لقرائتكم أحمد عيد: اتحاد الكرة تساهل مع الأهلي لكي يتوج بالدوري الموسم الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن بعض الأندية الصاعدة فاوضته في بداية الموسم لكنه قرر الاعتزال.

وقال عيد خلال تصريحات تلفزيونية: "بعض الأندية الصاعدة فاوضتني في بداية الموسم ولكني قررت الاعتزال".

Advertisements

وأكمل: "بعض الاندية ستعاني بغياب محترفيها وهذا شيء غير عادل، كما ستحدث إصابات كثيرة مع عودة الدوري نظرا لغياب اللاعبين عن التدريبات الجماعية والمباريات".

وأكمل: "90% من الأندية لا تريد عودة الدوري، الاندية الرافضة عندها مشاكل بسبب الازمة الاقتصادية والخوف من الهبوط".