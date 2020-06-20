شكرا لقرائتكم ماجد سامي: كنت أهلاوي ولكني لن أعود للدوري حتى لو أٌلغي الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة أنه لن يستكمل بطولة الدوري في الموسم الحالي حتى واذا تم إلغاء الهبوط بقرار من اللجنة الخماسية

وأضاف سامي خلال تصريحات تلفزيونية :" لا نفكر في الهبوط بقدر التفكير في مصلحة عامة خصوصا أني مسئول عن المدربين واللاعبين ولن اضحي بهم من أجل مصلحة معينة او هدف ما ".

وأوضح ماجد سامي ان كل ما يشغله حاليا هو صحة وسلامة اللاعبين من جانب ومن الجانب الآخر هو ألا يتضرر ناديه اقتصاديا

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واستكمل ماجد سامي :"اوافق على منح الدوري للأهلي إذا جرى تصويت وجاء ذلك كحل للجميع حتى إذا كان قرار منح الأهلي للقب بدون الاستناد إلى لائحة ".

وكشف ماجد سامي عن هويته قائلا فب ختام تصريحاته بعذا الشأن :" أحترم رأي الأهلي ومسؤوليه للحفاظ على مصلحته وناديه فأنا كنت مشجع أهلاوي زمان ولكني الآن دجلاوي ١٠٠% واحافظ على مصلحة ناديي ".