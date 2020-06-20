شكرا لقرائتكم أحمد عيد: الزمالك نادي القرن الحقيقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي بعيدا عن أي شيء.

وأشار عيد في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك هو أكثر نادي حصل على بطولات افريقية في هذا القرن.

وأضاف أن اللقب من حق الزمالك اذا تم حسبه بالبطولات فقط والأمر رسمي أمام الجميع.