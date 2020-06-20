شكرا لقرائتكم حسن مصطفى يكشف سبب اقالة جمال شمس عقب تتويجه بمونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، سبب اقالة جمال شمس عقب تتويجه بمونديال السيد للشباب سنة 1993 قائلا: "قمت باقالة جمال شمس مدرب منتخب الشباب وهو بطل العالم لليد لأنه كسر قرار الحظر الإعلامي"

واضاف حسن مصطفى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، عبر فضائية أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت،: "جمال شمس كان بمثابة إبني لكنه لم يلتزم وكان يجب معاقبته، واذا تدخلت المجاملات في العمل ساد الفشل".

وقال رئيس الاتحاد الدولي لليد: "لم أكن أخطط لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد وفي أول ترشح فزت على حساب رئيس وزراء النمسا"

درب النادي الأهلي والمنتخب لمدة عشر سنوات وحصل علي لقب أفضل مدرب في مصر عام 1998 ، كما شغل مهنة التحكيم في مباريات دوري المحترفين الي أن وصل للشارة الدولية.

قاد حسن مصطفي الاتحاد المصري لكرة اليد كرئيس مجلس ادارة في الفترة من 1976 – 1984 ومن 1992-2008 ، كما يشغل عضو مجلس الادارة حاليا.

درس حسن مصطفي في الكلية الألمانية للتربية البدنية والرياضية في مدينة لايزبيج الألمانية الي أن حصل علي الدكتوراه.

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عين رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس لجنة التدريب والمناهج التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، وعضو الاتحاد الدولي لكرة اليد في الفترة من 1992 وحتي عام 2000

في 2004 عين عضوا في مجلس رابطة الاتحادات الدولية الأوليمبية الصيفية (أسويف).

انتخب حسن مصطفي رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد في الجمعية العمومية للاتحاد عام 2000 ليصبح خامس رئيس منذ انشاء الاتحاد الدولي للعبة عام 1946.

كما تم تعيينه مبعوث اللجنة الأولمبية الدولية لحل مشاكل الرياضة المصرية.

قاد حسن مصطفي الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 لخمس فترات رئاسية من بينها فترة بالتزكية في 2012.