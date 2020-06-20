شكرا لقرائتكم ماجد سامي: نخسر 70 مليون سنويا وأفكر في إلغاء الكرة بدجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماجد سامي مالك وادي دجلة أن فريق الكرة بناديه يخسر 70 مليون جنيه سنويا، حيث ينفق 100 مليون جنيه ويكسب 30 فقط. واشار سامي خلال تصريحات تلفزيونية:" استمر لان الرياضة الأكثر شهرة بمصر والعالم، هي اللي بتجذب الاهتمام بالنادي لذلك مستمرون". Advertisements واضاف أنه يأمل في تحرير كرة القدم وإعادة توزيع الحقوق بالتساوي على الاندية. واتم انه فكر في إلغاء الكرة في وادي دجلة أكثر من مرة واخرها في هذه اللحظة بسبب الخسائر الذي نتعرض لها".

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