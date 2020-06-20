شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: استكمال الدوري مستحيل والأمر ليس معركة بين القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصورعضو مجلس إدارة الزمالك إنه من المنطقي إلغاء الدوري كأن لم تكن ونبدأ بطولة جديدة في شهر أغسطس أو سبتمبر.

أضاف أحد مرتضى في تصريحات تلفزيونية :"من سيتخذ القرار بشأن الدوري هو الجمعية العمومية واتحاد الكرة، ووفقًا للمصلحة العامة استكمال الموسم الحالي سيفسد الموسم المقبل وسأبدا في التأليف وألعب دوري المجموعتين وأفسد البطولة موسمين".

تابع :"الأمر ليس معركة بين الزمالك والأهلي من سيتم تنفيذ قراره، لكن الحقيقة أن هناك استحالة لاستكمال الدوري من وجهة نظر العلم والمنطق."

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وواصل : "يوجد خلط في الوقت الحالي في الإعلام، لأن الدولة أعادت النشاط الرياضي، وليس الدوري، وعودة الدوري مسئولية اتحاد الكرة، أما الدولة هي المسئولة عن قرار عودة النشاط."