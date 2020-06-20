شكرا لقرائتكم Cies يقرر استئناف دبلومة فيفا.. وعمرو محب: اعتماد النسخة الفرنسية من العام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام مركز الدراسات الرياضية السويسري "Cies" الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماعاً مع مسئولي دبلومة فيفا بجامعة القاهرة بحضور الدكتور عمرو محب ممثل المركز بمصر بنظام الفيديو كونفرانس ناقش فيه الحضور الآليات المتبعة في الظروف الطارئة لاستكمال النسخة الحالية من الدفعة 12 للدبلومة بالإضافة الى عدد من القرارات الأخرى الخاصة بمستقبل البرنامج التعليمي في مصر.

حضر الاجتماع كل من ورولاند شافيون مدير CIES بسويسرا، والدكتور وائل قرطام المنسق الأكاديمي للبرنامج من جامعة القاهرة، والدكتور أشرف الميداني المحاضر بالدبلومة والدكتور محمد قطب المدير التنفيذي للبرنامج عدد من مسئولي الدبلومة والتي استمرت لقرابة الساعتين تحدث فيها جميع الأطراف عن الظروف الحالية لبرنامج دبلومة الإدارة الرياضية ومدى تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على استكمال الدراسة خاصة للوافدين من الدول العربية والأجنبية على البرنامج.

وافتتح الإصدار الثاني عشر لبرنامج دبلومة الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية "دبلومة فيفا"، والتي تنظمها كلية التجارة جامعة القاهرة بالاشتراك مع المركز الدولي للدراسات الرياضية Cies التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فبراير الماضي بمشاركة الدراسين من مختلف البلدان العربية على رأسها المملكة العربية السعودية.

وانتهى الاجتماع الى اعتماد الدراسة في النسخة القادمة باللغة الفرنسية على أن يتولى عمرو محب التنسيق مع جامعة القاهرة فيما يخص اختيار المحاضرين من أصحاب الكفاءة العالية لخدمة دول شمال وغرب أفريقيا مثل تونس والمغرب والجزائر بالإضافة الى موريتانيا وموريشيوس وغيرها من البلدان التي تعتد على اللغة ذاتها بشكل رئيسي لضمان تغطية المنطقة الشرق الأوسط بالكامل من الدراسين الراغبين في الحصول على الشهادة.

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من جانبه، أكد عمرو محب الذي يعمل مترجماً ضمن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن المركز السويسري وافق بشكل نهائي على انطلاق دبلومة الإدارة الرياضية باللغة الفرنسية بعد مناقشات طويلة دارت على مدار الأشهر الماضية تخللها الوقوف على حاجة العديد من الدول في القارة الإفريقية لنسخة جديدة تتماشي مع اللغة التي يتقنونها.

أضاف عمرو محب أن الاجتماع انتهى الى استئناف برنامج الدبلومة والمحاضرات خلال الفترة المقبلة مع وضع كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتغلب على الظروف الراهنة الخاصة بتخوفات بعض الدارسين من جائحة كورونا بالإضافة الى اقامة محاضرات المحاضرين الأجانب الذين كان مقرراً لهم للمجيء لمصر بنظام الفيديو كونفرانس ع وفق الخطة الموضوعة للدراسين من قبل.

وتحدث وائل قرطام قائلاً إن جامعة القاهرة تسعى خلال الفترة المقبلة الى توفير كافة احتياجات الدارسين من مقررات ومساعدة للحصول على الشهادة في ظل الظروف الحالية على ان يكون هناك تنسيق حقيقي من جانب الجميع حتى نستطيع أن نصل بالهدف الأساسي وهو ثقل الخبرات لتحقيق أكبر استفادة في سوق العمل الرياضي.

وأكد قرطام أن المناقشات كانت مثمرة لدرجة كبيرة مع المسئولين في سويسرا بشأن الإجراءات الاحترازية الموضوعة حاليا نتيجة فيروس كورونا وأن هناك بادرة أمل في أن يتم الخروج بالنسخة الحالية بأعلى درجات النجاح التي يتوقعها البعض.