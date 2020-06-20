شكرا لقرائتكم أحمد عيد: لو ظهرت السوشيال ميديا مع جيلنا لوصل سعر اللاعب 400 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن حسن شحاتة هو اللاعب المكتمل الوحيد في تاريخ الكرة المصرية. وقال عيد خلال تصريحات تلفزيونية : "حسن شحاتة طالبني بمواجهة البرازيل بطريقتي وكأني مع أصدقائي". Advertisements وأكمل: "جيل شحاتة لم يحصل على حقة بسبب عدم ظهور السوشيال ميديا". وأتم؛ "لو ظهرت السوشيال ميديا مع جيلنا لوصل سعر اللاعب لـ400 مليون جنيه".

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