شكرا لقرائتكم أحمد عيد: شيكابالا حافظ على شعبية الزمالك في سنوات العجاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن حمص لم يلعب كثيرا بالمنتخب بسبب وجوده بالنادي الإسماعيلي. وقال عيد عبد الملك خلال تصريحات تلفزيونية : "حمص تعرض الظلم وافتقد شعبية الأهلي والزمالك، لكنه كان لاعب ممتع ويفعل اشياء بالملعب مثل بيرلو". وأكمل: "شيكابالا حافظ على شعبية الزمالك في سنوات العجاف، هو لاعب كبير واستمتع بادائه داخل الملعب".

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