شكرا لقرائتكم ماجد سامي يكشف كواليس أزمة تصويره مع درع نادي القرن بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، عن كواليس أزمة تصويرة مع درع نادي القرن بالأهلي. وقال ماجد خلال تصريحات تليفونية : "كنا نقف عند دولاب بطولات النادي الأهلي ومحمد مصيلحي سأل الخطيب عن مكان درع نادي القرن وطالب منه التصوير معه". Advertisements وأكمل : "كنت أذهب للخارج فطلب مني الخطيب أن اعود للتصوير معهم واعطاني الدرع لكي اتصور معه بمفردي، لذا رفعته كأني لاعب كرة وعدته مرة أخرى". وأتم : "الناس فهمت إني اسئ للخطيب والنادي الأهلي لكن منشوري كان دعابة وكل الاحترام لهم".

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