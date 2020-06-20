شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعاتب حسن شحاتة بسبب رفضه الظهور بقناة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك،على معاتبة المعلم حسن شحاتة المدير الفنى لمنتخب مصر الأسبق، بسبب رفضه إجراء مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "الزمالك" من أجل الإحتفال بعيد ميلاده رقم 73.

قال مرتضى منصور خلال مداخلة تلفزيونية لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك إنه أمر بإقامة إحتفالية كبيرة لحسن شحاتة بسبب حلول عيد ميلاده، وعندما حاول فريق الإعداد إجراء مداخلة هاتفية معه، رفض، قائلاً: "مثلما نقدرك يجب عليك أن تقدرنا، فقناة الزمالك ليس ملكًا لمرتضى منصور بل ملك لأبناءه"، أضاف: "نجلك كريم هو من أخطأ فى حقنا، ولم نتجاوز فى حقه".

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ويعد المعلم من مواليد 19 يونيو 1947، وكتب "المعلم" اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية عبر مشوار من الإنجازات والبطولات لن تنسى من ذاكرة المصريين، لاسيما أنه بات صائد البطولات التاريخى للفراعنة.