شكرا لقرائتكم أحمد عيد: لا أثير الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك على السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، اتهامه بإثارة الفتنة بين جماهير الزمالك والاهلي على السوشيال ميديا. قال عيد في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يثير الفتنة بين الجماهير لكنه يدافع فقط عن الزمالك لكن الطرف الآخر لايجيد الرد باحترافية في أي نقاش. ولفت إلى أن تجربته مع جولدي كانت ناجحة والفريق كان ينافس على الصعود لدوري الدرجة الثانية لكنه استقال لقلة الدعم المادي.

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