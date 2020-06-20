شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يبدأ اليوم بإجراء مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقوم مسئولو طلائع الجيش اليوم السبت فى تمام الثانية عشرة ظهراً بإجراء مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى والاداريين بمقر النادى ، استعداداً لعودة مسابقة الدورى وبداية فترة الاعداد للفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب وباء كورونا. وشدد الطلائع على لاعبيه ضرورة الحضور فى الموعد للانتهاء من المسحة سريعاً ووضع خطة الاستعداد لعودة التدريبات.

وحرص محمد مختار، مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش، على إجراء اتصالات هاتفية بلاعبيه الأجانب الموجودين فى القاهرة لإبلاغهم بموعد الحضور للنادى

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استعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق ، كما تم الانتهاء من تعقيم ستاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات.

وفى وقت سابق، أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أنه يحتاج لـ 10 أيام تدريبات بدنية شاقة للاعبيه للتخلص من الزيادات فى أوزانهم بعد فترة العزل المنزلى بسبب كورونا، وقال بسيونى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، "راجعت أوزان لاعبى الطلائع ووجدت زيادات بسيطة تحتاج فقط لعشرة أيام شغل بدنى شاق للتخلص منها وإستعادة الاوزان المثالية قبل عودة مسابقة الدورى، وسعدت للغاية بوعى اللاعبين وعدم زيادة أوزانهم بصورة هائلة وحرصهم على أداء التدريبات بالتزام واحترافية شديدة بما يساهم فى إستعادة الفورمة البدنية والفنية فى أقرب وقت ".

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.