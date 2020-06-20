شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على موعد استئناف الدوري المصري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز عقب توقف دام لأشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد

وبدأت لجنة المسابقات باتحاد الكرة في العمل على إعداد جدول بطولة الدوري المصري وفقاً للمواعيد المنتظر الإعلان عنها والتي ستتراوح في الفترة من 10 – 15 أغسطس المقبل.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن جدول الدوري المصري الممتاز ينتهي مطلع نوفمبر المقبل على أن يتم اجراء تعديلات في جدول البطولة بعد اعلان كافة المواعيد المخصصة لنصف ونهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والتي قد تتعارض مع مواعيد جدول المسابقة.

أضاف المصدر أن اتحاد الكرة لن يعلن مواعيد النهائية لبطولة الدوري المصري قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأمنية بشأن الملاعب وكافة التجهيزات الخاصة بالمباريات.

تضمن الخطاب المرسل من اتحاد الكرة لأندية الدوري الممتاز بأنه جاري توفير مراكز طبية ومستشفيات لأجراء " المسحة " الخاصة بفيروس كورونا على جميع أفراد الفريق من لاعبين و جهاز فني و إداري وطبي و العاملين و إخطار اتحاد الكرة بنتائج التحاليل عقب ظهور النتائج.

كشف مسئولو عدد من الأندية ان الشروط التى تم وضعها من قبل اتحاد الكرة تؤجل عودة التدريبات للفرق فترة لا تقل عن 5 إلى 7 أيام أخري بسبب المطالب الكثيرة الموجودة فى الاشتراطات الطبية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.

تضمن الخطاب الطبي للأندية بأنه يجب إجراء مسحة أو pcr على اللاعبين قبل موعد التدريبات بـ5 أيام وهو ما يدفعنا لتأجيل التدريبات مجدداً ومن ثم العودة للتدريب عقب ظهور النتائج وارسال نسخة منها إلى اللجنة الطبية باتحاد الكرة .

ويواجه مسئولو الأندية أزمة خاصة أن إجراء المسحة يجب أن تكون على الشخص الذى يعاني من أعراض كورونا وهو ما يمثل أزمة للأندية فى البحث عن مستشفيات توفر هذه الخدمة للأندية الساعات المقبلة قبل أن يرد مسئولو الجبلاية بأنه يتم توفير مركز طبي لإجراء الاختبارات.

أخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الأندية بالإجراءات الطبية التى سيتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد المباريات قبل استكمال الدورى، سواء فى 25 يوليو أو مطلع أغسطس المقبلين، بناءً على الدليل الطبى الذى وصل الجبلاية من وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت الإجراءات الطبية قبل المباريات بعض الضوابط أبرزها:

- التحرك من محل الإقامة الى الملاعب فى حافلات مناسبة وسبق تطهيرها مع مراعاة المسافات الآمنة.

- فحص اللاعبين والجهاز الفنى قبل ركوب الحافلات.

- توفير الكحول والمطهرات والماسكات..

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- عمليات الإحماء فى أماكن متباعدة.

- منع المصافحة بين اللاعبين والحكام.

إجراءات قبل المباريات



أما الإجراءات الطبية أثناء المباريات أبرزها:

- إلزام اللاعبين بعدم مشاركة الادوات الشخصية مع زملائهم وخاصة زجاجات المياه والعصائر.

- منع المصافحة أو التقارب أو الاحتفالات بين اللاعبين.

- اطفال الكرات لابد من ارتدائهم الماسكات وعدم مشاركة زجاجات المياة وتطهير اليدين.

- تقليل عدد العاملين بالتصوير والبث التليفزيونى.

- قضاء وقت الراحة بين الشوطين فى الملعب المفتوح.

الإجراءات الطبية بعد المباريات:



- مغادرة اللاعبين مباشرة بعد انتهاء التدريب او المباراة إلى الحافلات.

- توفير الماسكات والكحول والمطهرات ومراعاة المسافات الآمنة

- يلتزم جميع اللاعبين بارتداء الكمامات بعد المباراة مباشرة.

- يمنع الالتقاء أو استخدام غرف تغيير الملابس.

- اللاعبون الذين يخضعون لكشف منشطات يتم تخصيص غرف لهم قبل نقلهم فى سيارات مناسبة.