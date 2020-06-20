شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: هتشفونى على قناة الزمالك 4 يوليو وأتمنى عدم غلقها بعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد انطلاق برنامجه الجديد عبر شاشة قناة نادي الزمالك. وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "سأظهر على قناة الزمالك 4 يوليو وأتمنى أن القناة متتقفلش بعدها". Advertisements وأضاف "سأكون متواجد كل أربعاء مع الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى للحديث عن السياسة". يذكر أن قناة الزمالك تُجري حاليا العديد من التطويرات والإحلال والتجديد على مستوى البرامج.

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