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برشلونة يكسب نيمار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض القضاء الإسباني مطالبة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار فريقه السابق برشلونة بدفع 43,6 مليون يورو كمكافأة لم يتقاضاها على تمديد عقده، وذلك بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان في 2017، وألزمه بدفع تعويض للنادي بقيمة 6,7 مليون يورو.

وبتفعيل بند فسخ عقده مع فريقه الكتالوني السابق «لم يحق لنيمار تقاضي المبلغ» الذي طلبه و«يتعين عليه تسديد الزيادة الإضافية لمكافأة التمديد، لأنه وضع حداً لعقده دون مسوغ».

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