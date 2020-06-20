أمين خارج «النسور»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

خرج حسن أمين الظهير الأيسر لفريق خورفكان من حسابات «النسور» في الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده، وعدم إبداء الإدارة رغبة في التجديد له.

وكان لاعب الوحدة والوصل والجزيرة والنصر والفجيرة السابق انضم لخورفكان في «الميركاتو» الصيفي الماضي قادماً من الفجيرة.

ومن جهة أخرى، اقترب خورفكان من التعاقد مع عمر جمعة ربيع جناح الشارقة وخالد جلال لاعب النصر.