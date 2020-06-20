شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خارج «النسور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي
خرج حسن أمين الظهير الأيسر لفريق خورفكان من حسابات «النسور» في الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده، وعدم إبداء الإدارة رغبة في التجديد له.
وكان لاعب الوحدة والوصل والجزيرة والنصر والفجيرة السابق انضم لخورفكان في «الميركاتو» الصيفي الماضي قادماً من الفجيرة.
ومن جهة أخرى، اقترب خورفكان من التعاقد مع عمر جمعة ربيع جناح الشارقة وخالد جلال لاعب النصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين خارج «النسور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.