شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم: شهر كاف للاستعداد للدوري والمقاولون لن يتنازل عن مركزه في الجدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سالم مهاجم المقاولون العرب أن الفترة التي حددها وزير الرياضة من أجل استئناف التدريبات استعداداً لعودة النشاط الرياضي، والتي تبدأ من السبت 20 يونيو حتى 25 يوليو المقبل حيث انطلاق المباريات الرسمية، تعتبر فترة مناسبة للإعداد، مضيفاً أن اللاعبين يخوضون تدريبات يومية في المنزل وهذا سوف يساعد كثيراً في عملية التأهيل قبل المشاركة من جديد في مباريات الدوري العام.

أضاف سالم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: أنه أصبح جاهزاً للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة فور عودة المقاولون للتدريبات، بعد تمام شفائه من جراحة الزائدة التي أجراها قبل أسابيع، وأنه سيكون جاهزاً للمشاركة الرسمية أيضاً فور استئناف مباريات الدوري.

واستطرد محمد سالم: أن لاعبو المقاولون لن يتهاونوا في الدفاع عن المركز الذي يحتله ذئاب الجبل حالياً في المركز الثاني بجدول المسابقة من أجل المشاركة في البطولات الأفريقية.

واختتم سالم بأنه يترقب قرار الجهاز الفني بالعودة للتدريبات خلال الأيام المقبلة لمواصلة الاستعدادات للدوري العام، ويخوض محمد سالم واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع ذئاب الجبل بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف خلال مشاركته في دقائق معدودة مع الفريق.

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في سياق متصل، واصل نادى المقاولون العرب حملات تعقيم قلعة ذئاب الجبل، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى، بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وشملت عمليات التعقيم استاد عثمان أحمد عثمان الملعب الرسمى للمقاولون، من أجل تجهيزة لاستضافة مباريات الدورى العام بعد العودة، وكذلك غرف خلع الملابس وفندق إقامات اللاعبين، وقاعة المحاضرات الفنية ومكتب المدير الفنى وأعضاء الجهاز، وكان المقاولون قد استعان ببوابات التعقيم الذاتى من أجل توفير الحماية اللازمة للاعبين والعاملين بالنادى خلال الدخول والخروج.

من جانبه، أثنى المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، في 25 يوليو المقبل، وقال صلاح في تصريحات لليوم السابع: "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر تحديد خطة العودة إلى التدريبات في الفترة المقبلة بالشكل الذي يحمي اللاعبين من التعرض للإصابة".

أضاف رئيس المقاولون: لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به المقاولون في النصف الأول من الدوري".

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.