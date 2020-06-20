شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: أكره المجاملات.. ولابد أن يكون الاتحاد أقوى من الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه يكره المجاملات في العمل العام قائلا: " لم أجامل أحد طوال مسيرتي في عملي حتى لو كان أقرب أصدقائي".، وقال حسن مصطفى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، عبر فضائية أون تايم سبورت، مع الإعلامي أحمد شوبير: "لابد أن يكون الاتحاد أقوى من الأندية واذا لم تكن اقوى من الاهلي والزمالك فعليك الرحيل"

وتابع :"مصر حصلت على دعم مالي أكبر من باقي الاتحادات بسبب اقبالها على تنظيم المونديال..دعمنا مصر بمليون فرنك سويسري قبل تنظيم المونديال، وساهمنا في دعم 209 اتحاد محلي لمساندة الأندية في أزمة كورونا".

وأبدى حسن مصطفى أسفه على حال الرياضة في مصر قائلا: "كنت اتمنى الموت قبل أن اشاهد مهزلة الساحة الرياضية الآن"، معلقاً :"الرياضة أساسها النظام واحترام المنافس وعمرها ما شجعت على قلة الأدب".، وختم:"لو المسئول في الرياضة هيخاف على الكرسي بتاعه هيروح منه ويتهزأ".

وحسن مصطفي موسي مواليد 28 يوليو عام 1944 في القاهرة، كرس حياته لكرة اليد فقد لعب كرة اليد مع النادي الأهلي لمدة 15 عاما و10 سنوات مع المنتخب المصري.

درب النادي الأهلي والمنتخب لمدة عشر سنوات وحصل علي لقب أفضل مدرب في مصر عام 1998 ، كما شغل مهنة التحكيم في مباريات دوري المحترفين الي أن وصل للشارة الدولية.

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قاد حسن مصطفي الاتحاد المصري لكرة اليد كرئيس مجلس ادارة في الفترة من 1976 – 1984 ومن 1992-2008 ، كما يشغل عضو مجلس الادارة حاليا، درس حسن مصطفي في الكلية الألمانية للتربية البدنية والرياضية في مدينة لايزبيج الألمانية الي أن حصل علي الدكتوراه.

عين رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس لجنة التدريب والمناهج التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، وعضو الاتحاد الدولي لكرة اليد في الفترة من 1992 وحتي عام 2000، في 2004 عين عضوا في مجلس رابطة الاتحادات الدولية الأوليمبية الصيفية (أسويف).

انتخب حسن مصطفي رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد في الجمعية العمومية للاتحاد عام 2000 ليصبح خامس رئيس منذ انشاء الاتحاد الدولي للعبة عام 1946.، كما تم تعيينه مبعوث اللجنة الأولمبية الدولية لحل مشاكل الرياضة المصرية، قاد حسن مصطفي الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 لخمس فترات رئاسية من بينها فترة بالتزكية في 2012.