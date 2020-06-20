شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى : اتحاد الكرة قال للأندية هتلعبوا الدورى غصب عنكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ماجد سامى مالك مجموعة أندية وادى دجلة عن تضارب الآراء من مسئولى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الاجتماعات مع الأندية حول عودة النشاط الرياضى وأن الجلسة انقسمت الى جزئين سلبى و إيجابى الذى جاء بمناقشة لائحة الاندية الذى اعطى كل شخص المقترح لديه .

وأوضح ماجد سامى خلال تصريحات تليفزيونية أن مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم أشارو الى عودة بطولة الدورى المصرى هذا الموسم قائلا " اتحاد الكرة قال للاندية هتلعبوا الدورى غصب عنكوا ".

وأكد ماجد سامى أنه لن يستكمل بطولة الدورى المصرى هذا الموسم تحت أى ظروف حتى فى حالة إلغاء الهبوط وذلك حفاظا على صحة اللاعبين وهذا قرار نهائى .

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وأشار ماجد سامى ، إلي أن خسائر نادى وادى دجلة هذا الموسم 70 مليون جنيه و أنه يتم صرف 100 مليون فى الموسم الواحد ، ولن يرحل لاعب عن الفريق الدجلاوى هذا الموسم ، موضحاً أن محمد عبد العاطى لاعب الفريق لم يتلقى اى عروض و لكن الموسم الماضى رغب الزمالك فى ضمه مقابل 20 مليون جنية ولكن الإدارة طالبت 30 مليون جنية .

وعلق ماجد سامى على التغريدات التى نشرها بازمة نادى القرن أنها دعابة بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى وانه تم التقاط بعض الصور مع درع نادى القرن داخل القلعة الحمراء خلال تواجده بجلسة مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى الذى طالب بمعرفة شكل درع نادى القرن قبل التوجه الى الاتحاد المصرى لكرة القدم لاجتماع الاندية .

وقال ماجد سامى مازحًا عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "في لفتة خبيثة من الكابتن محمود الخطيب أثناء لقاء جمعنا في النادي الأهلي قبل إجتماع اتحاد الكرة اليوم، حرص الكابتن على ان يلتقت المصورين صورة لي مع درع نادي القرن ، ونشر ماجد سامي إيموشن وكإنه يُمازح من يتابعه ، قائلاً: حرص الخطيب على أن يلتقط المصويرن صورة لي مع نادي القرن عشان يدبسني، فسألته هو ده الحقيقي ولا اللي بالمحسوبيات و المجاملات".