مدحت العدل: "بحزن من التجاوز ضد مرتضى منصور ولابد من تقدير مجهوده"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل مدحت العدل إن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أعاد الهيبة للنادى الأبيض وأنه من وضع الفريق في مصاف الأندية العالمية، قائلاً: "مرتضى منصور لا طلب ولا شحت فلوس من حد إزاي بعد ده كله ما نقفش بجواره، الراجل ده الوحيد اللي في تاريخ الزمالك اللي عملنا قناة أنا ببقى حزين لما يبقى في تجاوز ضده ولازم كل واحد يقدر مجهود الراجل اللي قدر يتحمل المسئولية ويتصدي للجميع".

أضاف العدل في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك : "مرتضى لا طلب فلوس من حد ولا شحت من حد، والزمالك أخر 5 سنين أكتر فريق مصري خد بطولات مش في كره القدم بس لا في جميع الألعاب".

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وتابع السيناريست: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو الرجل الأصلح في الفترة الحالية لـ رئاسة القلعة البيضاء، وما قولته لا يساوي أي شئ مما يفعله في الزمالك حالياً ".

وكان مرتضى منصور، قرر تقديم شكوى ضد اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية، وذلك بسبب مباراة الفريق الأبيض مع الأهلى فى قمة الدورى، التى جاءت قبل توقف النشاط الكروى فى شهر مارس الماضى، بعد قرار اللجنة الخماسية باعتبار الزمالك منسحبا فى مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0، إلا أن الأبيض سيقوم بشكوى الاتحاد المصرى مع إرفاق أسباب تخلفه عن خوض المباراة وعدة دوافع مختلفة بعد قرار اللجنة الخماسية باعتبار الأهلى فائزا مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك فى نهاية موسم 2019-2020 مع إعادة ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه.

ومن المنتظر عودة بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة بعد توقف منذ شهر مارس الماضى، نظرا للإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأعرب مرتضى منصور، عن اندهاشه من قرار استئناف بطولة الدورى لهذا الموسم، قائلاً: "لماذا توقف الدوري؟.. هل كنا بنهزر ولا علشان الكورونا فهل الكورونا راحت؟.. أنت عاوز ترجع الدورى ليه مدام الكورونا لسه مكملة، ده الكورونا زادت وإحنا مش ماشين بـ زراير، ومش هنسمع الكلام ده"، مضيفاً: "هل فى سبب تانى هل كنت عاوز تريح اللعيبة؟ طب الكورونا لسه موجودة الدورى عاوز ترجعه ازاى هو احنا بمزاجك".

فيما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على متابعة آخر الاستعدادات لعودة الفريق إلى التدريبات الجماعية فى النادى بعدم السماح بعودة الفرق الجماعية للتدريبات بداية من غدا، السبت، حيث ينتظر المدرب الفرنسى قرار المجلس الأبيض بشأن عودة التدريبات من عدمه، ويحرص كارتيرون على التواصل الدائم على مدار اليوم مع جهازه المعاون لمتابعة الإجراءات الطبية التى ستطبق على اللاعبين قبل بداية التدريبات، وكذلك الجدول الزمنى لخطة العودة لوضع البرنامج التدريبى المناسب للاعبين.