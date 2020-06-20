شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر الأهلي في إعارة محمد محمود في الموسم الجديد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط أسم محمد محمود نجم وسط النادي الأهلي بالرحيل عن ناديه على سبيل الإعارة في الموسم الجديد، خاصة بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، الأمر الذي جعل الإدارة الحمراء تفكر في اعارته لاكتساب حساسية المباريات قبل العودة من جديد، ولكن ما حقيقة هذا الأمر خاصة في ظل وجود قناعة تامة بامكانيات اللاعب الشاب الفنية والبدنية؟

نادر شوقي وكيل محمد محمود أكد أن الأهلي لم يتحدث معه في مسألة التفكير في إعارة محمد محمود، مؤكداً أن اللاعب تعافى تماماً من الإصابة وأصبح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية بمجرد عودة الفريق الأحمر للتدريبات.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي حديث نادر شوقي، مؤكداً أنه لا يوجد أي نيه للتفريط في الجوكر محمد محمود والذي يُجيد اللعب في ثلاث مراكز وهي لاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب، وهي المراكز التي يحتاج الأهلي فيها للاعبين على مستوى عالي وبكفاءة محمد محمود.

وأجري محمد محمود أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائي وتعافيه بشكل كامل بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبي وانتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي، وأرسل محمد محمود نتيجة الأشعة للطبيب الألماني المعالج له والذي أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة في تدريبات ناديه بشكل طبيعي، ويتابع الخبير الألماني الذى سبق وأجرى الجراحة لللاعب الاهلي قبل أكثر من ثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد ايام قليلة من تماثله للشفاء من الجراحة ذاتها.

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