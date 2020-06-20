الزمالك: لا تضحكوا علينا بقول أن الحكومة قررت استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بأن الحكومة لم تطلب استكمال دوري we الممتاز، إنما أقرت باستئناف النشاط الرياضي فقط، واستكمال البطولات سيكون بيد اتحاد الكرة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر" الفضائية: "يوجد خلط في الوقت الحالي في الإعلام، لأن الدولة أعادت النشاط الرياضي، وليس الدوري، وعودة الدوري مسئولية اتحاد الكرة، أما الدولة هي المسئولة عن قرار عودة النشاط."

وتابع: "الدولة تسمح بعودة التدريبات، نشاطات الأندية، البطولة لمن يستطيع أن يستكمل البطولة وليس القول بأنها عندما تقول سنعيد النشاط أي نعيد الدوري."

وأضاف: "عودة الدوري بحاجة إلى تفكير من اتحاد الكرة والأندية من أجل تحديد إمكانية عودة المسابقة، ونادي الزمالك ليس مع أو ضد عودة الدوري، إنما الزمالك يقول أننا لا يمكن أن نستكمل الدوري لأنه سيفسد دوري الموسم المقبل."

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وواصل: "متبقي 17 جولة لكل نادي، وهو ما يعني أن الدوري سينتهي في شهر نوفمبر، بخلاف التوقفات الخاصة بالمنتخب والأندية."

ونفى أن يكون الأمر بهدف فرض الرأي على الجميع، قائلًا :"الأمر ليس معركة بين الزمالك والأهلي من سيتم تنفيذ قراره، لكن الحقيقة أن هناك استحالة لاستكمال الدوري من وجهة نظر العلم والمنطق."

واستطرد: "من سيتخذ القرار بشأن الدوري هو الجمعية العمومية واتحاد الكرة، ووفقًا للمصلحة العامة استكمال الموسم الحالي سيفسد الموسم المقبل وسأبدا في التأليف وألعب دوري المجموعتين وأفسد البطولة موسمين."

وأردف: "المنطقي أن يتم إلغاء البطولة كأن لم تكن ونبدأ بطولة جديدة في شهر أغسطس أو سبتمبر."

واختتم قائلًا: "لا تضحكوا علينا وتقولوا الحكومة قررت عودة الدوري، لأن الحكومة أعادت النشاط، لكن من على هواه عودة الدوري ينسب القرار للحكومة."