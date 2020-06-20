ماجد سامي: لن أستكمل الدوري.. وأوافق على منح اللقب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، أن فريقه لن يستكمل الموسم الحالي من بطولة الدوري حتى إذا ألغت اللجنة الخماسية الهبوط للدرجة الثانية.

ويحتل وادي دجلة المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد خوضه 18 مباراة في الموسم الحالي.

وأضاف سامي ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على فضائية صدى البلد ـ:"اتحاد الكرة أجبرنا على العودة فالاجتماع كان به تضارباً من وجهة نظري في الجزء الأول تحدثوا عن تطبيق اللوائح وضرورة تفعيل روابط الأندية فلماذا لا يستشيرنا كأندية في العودة ونحن في الاجتماع وقبله كل منا يمسك بيده مطهر ويرتدي كمامة فهل لاعبينا سيلعبون في الحر بدون كمامات فهل هم أقل منا قيمة؟".

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وتابع رئيس وادي دجلة:" لا نفكر في الهبوط بقدر التفكير في مصلحة عامة خصوصاً أني مسؤولاً عن المدربين واللاعبين ولن أضحي بهم من أجل مصلحة معينة أو هدف ما وفي نفس الوقت أفكر في ألا أتضرر كنادي اقتصادياً".

وأبدى رئيس دجلة موافقته على منح لقب الدوري للأهلي دون الاستناد إلى اللائحة حال تم تصويت بين الأندية ورأى الجميع أن ذلك هو الحل، مضيفاً:"أحترم رأي الأهلي ومسؤوليه للحفاظ على مصلحة ناديهم، وأنا كنت مشجع أهلاوي من قبل ولكنني الآن دجلاوي ١٠٠% وأحافظ على مصلحة النادي الخاص بي".

وأتم سامي حديثه بالإشارة إلى أنه فكر أكثر من مرة في إلغاء نشاط الكرة بناديه؛ حيث ينفق 100 مليون جنيه سنوياً وتدخل خزينة ناديه 30 مليون جنيه فقط ويعوض ذلك من النشاط الاجتماعي للنادي، مشيراً إلى أنه استمر في مجال الكرة لكونها الرياضة الأشهر في مصر والعالم وتجذب الاهتمام لناديه.