ماجد سامي يوضح سبب فشل انتقال محمد عبد العاطي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، وجود أي مفاوضات من قبل مسؤولي الزمالك مع لاعبه محمد عبد العاطي.

وأضاف سامي ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت بفضائية صدى البلد ـ:"المفاوضات كانت من عام حين كان هناك أموالاً بالدوري المصري والصفقة توقفت حينها بسبب المقابل المادي طلبت 30 مليون والزمالك أراد دفع 20 مليون".

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واسترسل مالك وادي دجلة:"الآن لايوجد أموال بالدوري لذا سنؤجل بيع محمد عبد العاطي لإننا لن نتنازل عن الـ 30 مليون جنيه مقابل بيعه".

وتطرق سامي في حديثه لأسباب رحيل تاكيس جونياس، عن الإدارة الفنية لفريقه:"أثبت لنا أنه لا يستمع لمن حوله لم نختلف مع طريقة اللعب فهذه الطريقة التي أختارها وادي دجلة ولكن اختلافنا معه كان في طريقة تطبيقه للأمر وقرارته التربوية مع بعض اللاعبين وتعاقدنا مع مدرب أخر يطبق طريقة لعبنا بواقعية".

وأتم مالك وادي دجلة حديثه بالإشارة إلى أنه يتمنى لتاكيس أن يتولى تدريب نادي كبير في مصر مثلما حدث مع مدربهم الأسبق باتريس كارتيرون الذي أصبح مدرباً للزمالك