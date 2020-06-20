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التعادل السلبي يُخيم على مواجهة اشبيلية وبرشلونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل السلبي على مواجهة فريقه إشبيلية وضيفه ،مساء اليوم الجمعة، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإسباني.

ودخل إشبيلية بتشكيل مكون من: فاسليك، خيسوس نافاس، دييجو كارلوس، كوندي، ريجليون، فيرناندو، جوردان، أوليفر، أوكامبوس، منير حدادي، دي يونج.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي: تير شتيجن، نيلسون سيميدو، كليمو لانجليه، جيرار بيكيه، خوردي ألبا، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتور فيدال، سواريز، ليونيل ، برايتويت.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 65 وظل في صدارة ترتيب ، بينما وصل اشبيليه إلى النقطة 52 في المركز الثالث.ش

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