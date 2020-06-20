التعادل السلبي يُخيم على مواجهة اشبيلية وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل السلبي على مواجهة فريقه إشبيلية وضيفه برشلونة،مساء اليوم الجمعة، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإسباني.

ودخل إشبيلية بتشكيل مكون من: فاسليك، خيسوس نافاس، دييجو كارلوس، كوندي، ريجليون، فيرناندو، جوردان، أوليفر، أوكامبوس، منير حدادي، دي يونج.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي: تير شتيجن، نيلسون سيميدو، كليمو لانجليه، جيرار بيكيه، خوردي ألبا، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتور فيدال، سواريز، ليونيل ميسي، برايتويت.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 65 وظل في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل اشبيليه إلى النقطة 52 في المركز الثالث.ش