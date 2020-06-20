فيرنانديز يخطف تعادل قاتلاً لمانشستر يونايتد أمام توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فيرنانديز تعادلاً قاتلاً لمانشستر يونايتد أمام توتنهام خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم توتنهام في الدقيقة 27 من تسديدة قوية لستيفن بيرجولين سكنت شباك دي خيا في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل برونو فيرنانديز في الدقيقة 81 من عمر اللقاء بهدف سجله من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثامن ـ كما هو ـ نفس الحال بالنسبة لمانشتستر يونايتد الذي رفع رصيده إلى النقطة 46 ولازال في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وإليكم ملخص المباراة:

مرت 5 دقائق أولى هادئة وسط سيطرة من قبل لاعبي الفريقين ومحاولات على مرمى كلاً منهما.

مرت ربع ساعة أولى من المباراة ولازال التعادل مستمراً والسيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين

وصلنا للدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بعد 15 دقيقة شهدت العديد من الأحداث لعل أبرزها هدف سيتفن بيرجوين في الدقيقة 27 حين استغل رعونة لاعبي مانشستر في التعامل مع الكرة ليصوب صاروخية سكنت شباك ديفيد دي خيا.

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انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم توتنهام بهدف نظيف.

انطلاق الشوط الثاني

مرت الـ 15 دقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني بسيطرة من قبل لاعبي مانشستر يونايتد في محاولة لإدراك التعادل لعل أخطر الكرات كانت تصويبة برونو فيرنانديز في الدقيقة 55 التي مرت بجانب القائم الأيمن لتوتنهام.

وصلنا للدقيقة 75 بعد 15 دقيقة ثانية من عمر الشوط الثاني؛ حيث بدأت بتغييرات من سولشاير بمشاركة ماسون جرينوود بدلاً من دانييل جيمس وبوجبا بدلاً من فريد في الدقيقة 63 قبل أن يحاول أنتوني مارسيال تعديل النتيجة لصالح فريقه ولكن هوجو لوريس كان بالمرصاد لها في الدقيقة 66. وأجرى مورينيو تغييره الأول بنزول جيوفاني لوسيلسو بدلًا من ستيفن بيرجوين

وفي الدقيقة 81 حصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء سددها فيرنانديز بنجاح في شباك هوجو لوريس.

وصلنا للدقيقة 90 ولازال التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مستمر.

نهاية المباراة.