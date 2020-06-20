كيكي سيتين لجماهير برشلونة: “أخبرتكم أننا لن نربح جميع المباريات”

وعانى الفريق الكتلوني من ليلة صعبة خارج ملعبهم، في استاد “رامون سانشيز بيثخوان”، ضد فريق “جولين لوبيتيجي” الذي كان الطرف الأقوى في المباراة، وكان الفريق الذي سعى من أجل الانتصار.

ويتقدم برشلونة حاليًا بثلاث نقاط على القمة أمام ريال مدريد، لكن فريق “زين الدين زيدان” أمامه مباراة ضد ريال سوسيداد يوم الأحد، وفي حالة الفوز سيكون له الأفضلية، للفوز بالليجا بواقع المواجهات المباشرة، قبل ثمانية جولات من النهاية.

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وظهرت أول ردة فعل لسيتين عقب اللقاء لوسائل الإعلام قائلاً “عرفنا قبل استئناف الليجا، أنه سيكون من الصعب الفوز في كل مباراة، وقلت ذلك قبل تلك المواجهة، وأعيد وأكرر هذا الآن”.

وتابع تصريحاته “أنا لست سعيدًا لأخذ نقطة، لكنه أهون من الخسارة، الحقيقة هي أن اللقب لم يعد يعتمد علينا، لقد تغير ذلك، لكني لا أعتقد أن ريال مدريد سيفوز في كل مباراة”.

يذكر أن برشلونة حقق بداية قوية عند عودته إلى الدوري الإسباني هذا الشهر، بفوزه على ريال مايوركا وليجانيس، مسجلاً ستة أهداف ولم يستقبل في المقابل أي هدف.