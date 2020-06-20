نقدم لكم فيديو أهداف مانشستر يونايتد وتوتنهام فى الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم الجمعة 19-6-2020 بالجولة الـ 29، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نُقلت مباراة “مانشستر يونايتد وتوتنهام” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما نُقلت على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة بي تي سبورت 1.

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه توتنهام 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم وتقدم توتنهام في الدقيقة 27 عن طريق ستيفن بيرجوين، وتعادل برونو فرنانديز لمانشستر يونياتد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس ليجدد آماله في احتلال مركز يؤهله للعب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصة أنه يبتعد عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين، كما رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، لكن فرصه تضاءلت بشكل كبير في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف توتنهام

هدف مانشستر يونايتد