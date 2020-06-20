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فيديو أهداف مانشستر يونايتد وتوتنهام فى الدوري الانجليزي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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نقدم لكم فيديو أهداف مانشستر يونايتد وتوتنهام فى الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم الجمعة 19-6-2020  بالجولة الـ 29، في  الممتاز.

نُقلت مباراة “مانشستر يونايتد وتوتنهام” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما نُقلت على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة بي تي سبورت 1.

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه توتنهام 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم وتقدم توتنهام في الدقيقة 27 عن طريق ستيفن بيرجوين، وتعادل برونو فرنانديز لمانشستر يونياتد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس ليجدد آماله في احتلال مركز يؤهله للعب في الموسم المقبل، خاصة أنه يبتعد عن صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين، كما رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، لكن فرصه تضاءلت بشكل كبير في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف توتنهام

هدف مانشستر يونايتد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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